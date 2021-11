[아시아경제 송승윤 기자] 코스닥 상장사 자연과환경은 채무 상환자금 등 약 290억원 조달을 위해 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 16일 공시했다. 주당 1500원에 신주 1950만주(보통주)가 발행된다.

