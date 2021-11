바이든, 미중 정상회담서 "대만 독립 지지 안 해"

시진핑, "대만 당국의 독립 움직임은 매우 위험한 불장난"

미중 무역관계의 본질은 상호 이익, 보다 더 큰 파이 만들자

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국의 핵심 이익이자 미ㆍ중 갈등의 가장 뜨거운 이슈인 대만 문제에 대해 조 바이든 미국 대통령이 대만 독립을 지지하지 않는다고 밝혔다.

16일 신화통신에 따르면 바이든 대통령은 이날 오전 시진핑 중국 국가 주석과의 화상 정상회담에서 "대만의 독립을 지지하지 않으며 대만 해협의 평화와 안정을 희망한다"고 말했다. 바이든 대통령은 미국은 그동안 '하나의 중국(원 차이나)' 정책을 일관되게 시행해 왔다며 이같이 말했다.

바이든 대통령은 그러면서 "미국과 중국의 이익이 동일한 분야에서 협력을 강화하고 공동으로 협력할 용의가 있다"고 강조했다.

바이든 대통령은 "미ㆍ중 관계는 세계에서 가장 중요한 양자관계"라며 "양국은 솔직한 대화를 통해 서로의 의도에 대한 이해를 높이고 양국 간의 경쟁이 공정하고 건전하며 갈등으로 발전하지 않도록 해야 한다"고 했다.

시진핑 중국 국가 주석도 대만 문제에 대한 중국의 입장을 밝혔다. 시 주석은 "대만 당국이 미국에 의존해 독립을 시도하고 있다"며 대만해협 상황이 새로운 긴장 국면에 직면해 있다고 진단했다. 시 주석은 "대만 당국의 독립 움직임은 불장난과 같이 매우 위험하다"며 하나의 중국 원칙은 중ㆍ미 관계의 정치적 기반이라고 강조했다.

그는 그러면서 "미국의 역대 정부는 이에 대해 분명한 약속을 했다"며 "중국은 인내심을 갖고 평화통일을 위해 노력할 용의가 있지만 만약 대만 분리주의자들이 선을 넘는다면 단호한 조치를 취할 것"이라고 경고했다.

시 주석은 대만 문제를 제외한 다른 분야에선 미국과의 협력을 강조했다. 시 주석은 "인류는 많은 도전에 직면해 있다"며 "중국과 미국은 소통과 협력을 강화하고, 국제적 책임을 져야 하며, 평화라는 고귀한 대의를 공동으로 추진해야 한다"고 말했다.

또 인류의 발전은 중국과 미국을 포함 전 세계 국가의 공동 비전이자 중ㆍ미 양국 지도자의 사명이라고 강조했다.

시 주석은 상호 존중, 평화 공존, 상생 기반 위에 중ㆍ미 협력의 파이를 더 크게 만들자고 제안했다. 그는 세계에 더 많은 공공제품을 제공하기 위해 주요 국제 및 지역 문제에 대한 조정 및 협력 강화가 필요하다고 언급했다.

시 주석은 중국의 대외 개방 정책에 대해서도 강조했다. 그는 "대외 개방은 중국의 기본 국가 정책이자 특징"이라며 중국의 개방 정책과 의지는 변하지 않았다며 시장 지향적이며, 국제적인 비즈니스 환경을 만들자고 바이든 대통령에게 제안했다.

시 주석은 양국 무역관계에 대해서도 언급했다. 시 주석은 "중ㆍ미 무역관계의 본질은 상호 이익과 윈-윈(상생)"이라고 지적한 뒤 중국은 미국과 함께 보다 더 큰 파이를 만들고 싶다고 전했다. 그러면서 중ㆍ미 경제 및 무역 교류 촉진을 위해 미국 기업인들이 다양한 요구를 수용하고 지원할 것이라고 약속했다. 시 주석은 대신 중국 기업에 대한 억압을 중단해 달라고 바이든 대통령에게 요청했다.

시 주석은 바이든 대통령에게 "중국과 미국은 바다를 항해하는 2척의 거대한 선박과 같다"고 비유하며 "풍랑 속에 같이 나아가기 위해 양국은 키를 꼭 잡아 항로 이탈이나 충돌이 없도록 노력해야 한다"고 강조했다.

한편 신화통신은 이날 회담에서 중ㆍ미 양국 정상은 아프가니스탄 문제, 이란핵 문제, 한반도 정세, 기타 지역 공통 관심사에 대해 의견을 교환했다고 전했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr