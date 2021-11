광주경제고용진흥원, 광주공공배달앱 수능응원 할인이벤트

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주경제고용진흥원(이사장 나성화)은 위메프오 광주공공배달앱에서 주문 및 결제한 소비자를 대상으로 수능응원 할인이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이벤트는 수능당일 위메프오앱에서 광주상생카드로 주문결제 시 1만원 할인해 주는 내용이다.

할인혜택은 지역 대표은행 광주은행과 함께 진행하는 것으로 광주상생카드와 함께 소비자에겐 혜택을 골목상권에는 활력을 드릴수 있어 광주공공배달앱 위메프오 주문확대와 연결되는 계기가 될 것으로 기대한다.

광주공공배달앱 위메프오는 매주 할인행사를 통해 소비자들의 관심을 끌고 있으며 이번주 13일에는 20% 즉시할인과 14일에는 배달료 2000원 할인혜택이 기다리고 있으며, 11월 현재, 현대자동차 전시자 방문고객 할인쿠폰 증정과 캐리어에어컨 '바이오 음식물처리기 클라윈드'가 경품이벤트가 다양하게 진행되고 있다.

소상공인지원부 주민옥 부장은 “신규소비자들을 유입시키기 위해선 소비자 프로모션 확대와 가맹점 모집에도 노력하고 있다.” 라며 “공공배달앱 착한소비촉진을 위해 선뜻 협찬해주신 지역은행 광주은행에게 감사드린다”라고 말했다.

