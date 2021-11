국내 접종완료자 0.099%가 돌파감염…80세 이상 발생률 최고(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 국내 접종완료자 중 돌파감염 비율은 0.099%로 집계됐다.

16일 중앙방역대책본부에 따르면 기본접종 후 누적 돌파감염 추정사례는 국내 접종완료자 3590만 7789명 중 3만5620명으로 0.099%에 이른다.

지난 4월 2명이었던 돌파감염은 7월 1180명으로 늘었고 지난달에는 1만6095명까지 불어난 상황이다. 이달 7일 기준으로는 6565명이 돌파감염으로 추정됐다.

연령대별로는 80세 이상이 0.183%로 돌파감염 발생률이 가장 높았다.

백신종류별 돌파감염 발생률은 얀센이 0.350%(10만 접종자 중 349.6명)로 가장 높았다. 이어 아스트라제네카 0.171%(10만 접종자 중 171.4명), 화이자 0.064%(10만 접종자 중 63.8명), 모더나 0.008%(10만 접종자 중 8.3명) 순으로 나타났다. 교차접종자 중 발생률은 0.117%(10만 접종자 중 116.7명)이었다.

돌파감염 추정사례 중 위중증자는 545명, 사망자는 170명이었다. 특히 80세 이상의 위중중자와 사망자는 각각 207명, 120명으로 가장 많은 비중을 차지했다.

추가접종 후 돌파감염 추정사례는 추가접종 완료자 2만6272명 중 2명(11월7일 기준)으로 모두 화이자를 맞은 30대다.

