장성군, 18일 이이남 작가 초청 아카데미 개최

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 오는 18일 문화예술회관 소공연장에서 미디어 아티스트 이이남 작가를 초청해 ‘제1136회 21세기 장성아카데미’를 개최한다고 16일 밝혔다.

이이남 작가는 동·서양의 고전에 동영상, 소리와 같은 미디어 요소를 입히는 독특한 기법으로 현대적 메시지를 전하는 고유의 작품 세계로, 국내는 물론 미국, 영국, 네델란드, 러시아 등 수많은 국가에서 작품 전시회를 가지는 등 국제적으로 주목받는 미디어 아티스트이다.

광주미디어 아트페스티벌 총감독, 동아시아 문화도시 영상감독, 국립아시아 문화전당 개막식 미디어아트 감독 등 수많은 행사에 미디어 감독으로 참가했다.

또 제7회 서울특별시 좋은빛상 미디어파사드 콘텐츠부분 최우수상, 제3회 난징 국제 아트 페스티벌 우수작가상 등 다수의 상을 수상했다.

이날 강연에서는 오랜 기간 창작 경험을 통해 얻은 이이남 작가가 생각하는 창작과 그 창의성을 이끌어내는 노하우가 무엇인지에 대해 함께 이야기해보는 시간을 가질 예정이다.

21세기 장성아카데미 강연은 매월 첫째, 셋째 주 목요일 오후 4시 30분부터 6시까지이며 누리집 홈페이지에서 사전 예약을 통한 현장 참여가 가능하다.

온라인 강연은 군 공식 유튜브 채널을 통한 실시간 중계도 병행한다.

