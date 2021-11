16일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 ‘외국인투자가 자문그룹 회의’에서 제임스 김 주한미국상공회의소 회장 등 참석자들이 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장의 발언을 듣고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.