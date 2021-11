HK이노엔 '케이캡정', 연이은 매출 성장세 보여

[아시아경제 이춘희 기자] HK이노엔 HK이노엔 195940 | 코스닥 증권정보 현재가 55,400 전일대비 500 등락률 -0.89% 거래량 164,645 전일가 55,900 2021.11.16 13:57 장중(20분지연) 관련기사 HK이노엔 '케이캡정', 위궤양 처방에도 건강보험 적용회사채 시장 냉각기…자금조달 힘겨운 기업들[자금조달]HK이노엔, 인수금융 상환 위해 전방위 유동성 확보 close 의 위식도역류질환 신약 '케이캡정'이 연이은 매출 성장세를 보이고 있다.

16일 업계에 따르면 전날 발표된 케이캡정의 지난달 원외처방실적(유비스트)은 98억9000만원으로 나타났다. 올해 1~10월 누적으로는 880억원으로 이미 지난해 총 실적 761억원을 뛰어넘었다. HK이노엔은 최근 케이캡의 급여적용범위를 위궤양까지 확대한 데 이어 구강붕해정을 새로이 개발해 블록버스터 국산 신약의 지위를 강화하는 데 주력하고 있다.

케이캡정은 2019년 한국에서 자체개발한 30번째 신약이다. 2년도 안 돼 누적 1000억원을 돌파했고, 출시 이후 현재까지 누적 1950억원의 처방실적을 올렸다. 케이캡정은 새로운 P-CAB 계열의 제품으로 개발돼 기존의 PPI계열 제품 대비 약효가 빠르게 나타나고 식전·후 상관없이 복용이 가능하다. 또한 우수한 약효 지속성으로 야간에 위산이 분비되는 것을 억제하는 특장점이 있다.

또 HK이노엔은 정제(알약)에 이어 입에서 녹여먹는 제형인 구강부해정의 품목허가도 최근 식품의약품안전처에 신청했다. 구강붕해정은 주로 알약을 삼키기 어려워하거나 물을 마실 수 없는 상황의 환자들에게 쓰인다. 회사 측은 내년 상반기 중 구강붕해정이 본격 출시되면 케이캡의 진출 범위가 더 넓어질 것으로 기대하고 있다.

강석희 HK이노엔 대표는 "케이캡정은 내년부터 중국 등 해외무대에서도 본격 활약할 예정”이라며 “앞으로 적응증 확대 연구, 차별화 임상, 다양한 제형 개발 등을 통해 블록버스터 신약 케이캡의 시장 지위를 더욱 강화할 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr