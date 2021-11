[아시아경제 김민영 기자] DL건설은 대전시 중구 유천동 일대의 가로주택정비사업 시공사로 선정됐다고 16일 밝혔다.

이 사업은 대전시 중구 유천동 335-94번지 일원 1·2블록에 지하 4층∼지상 최대 49층, 6개 동 규모의 공동주택 등을 건설하는 것이다. 총공사비는 약 2153억원이며 공사 기간은 착공일로부터 약 47개월이다.

1블록에는 공동주택 377가구와 오피스텔 40실이 들어서며 2블록에는 공동주택 407가구와 오피스텔 38실로 구성된다.

단지는 대둔산로, 대전 서남부터미널과 가깝다. 또 2025년에는 단지 주변에 '대전 2호선 트램'이 개통될 예정이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr