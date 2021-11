개미가 선택한 '셀트리온' 부활할까

유럽 '렉키로나' 승인에 셀트리온 3형제 주가 '반짝'

증권가 "경구용 치료제 승인 여부 관건"

[아시아경제 황준호 기자] 셀트리온이 개발한 코로나19 항체치료제 '렉키로나'(성분명 레그단비맙)에 대해 12일(현지시간) 유럽연합(EU) 집행위원회가 정식 사용승인을 내렸다는 소식에 셀트리온 3형제의 주가가 급등했다. 바이오 대장주 격인 셀트리온의 부활에 바이오 업종의 부활도 꿈꿔볼 만한데, 증권가 반응은 영 신통치가 않다.

16일 한국거래소에 따르면 지난 15일 셀트리온제약은 렉키로나 승인 여파에 따라 16.15% 오른 13만7400원에 장을 마쳤다. 지난 8월11일 이후 처음으로 두 자릿수 상승세였다. 셀트리온도 9.13% 올랐으며 코스닥 대장주인 셀트리온헬스케어도 8.42% 뛰었다. 바이오 대장주인 셀트리온 3형제의 상승에 따라 별 호재가 없던 삼성바이오로직스(3.72%)도 상승세를 탔다.

주목할 점은 셀트리온 3형제의 주가를 띄운 것은 개인투자자라는 점이다. 셀트리온제약의 경우 개인이 167억원 규모 순매수를 진행하는 동안 외국인은 149억원 순매도 했다. 셀트리온(109억원)이나 셀트리온헬스케어(188억원)도 개인이 사는 동안 외인은 팔아 치웠다. 사실 셀트리온 3형제의 주가는 유럽 승인 당일에는 잠잠하다 1거래일이 지난 15일에야 떴다. 정보 수집에 능한 외국인과 기관이 승인 소식을 먼저 접했을 가능성이 높지만 경구형 치료제의 등장에 따라 정맥주사 형인 렉키로나의 승인에 대한 기대감이 크지 않았던 것으로 보인다.

증권가도 비슷한 시선으로 셀트리온을 지켜보고 있다. 김형수 한화투자증권 연구원은 신약 승인에도 셀트리온의 목표주가를 30만원으로 유지하며 "직접 개발한 항체의약품의 유럽 품목 승인은 글로벌신약으로서의 의미는 획득했지만, 경구용치료제도 허가를 준비 중이라 시장성에 있어서는 제한적일 것으로 판단한다"고 밝혔다.

이나경 흥국증권 연구원도 올해 셀트리온의 영업이익을 전년보다 4.6% 늘어난 7447억원으로 추산하며 "내년 머크(몰누피라비르)나 화이자의 경구용 치료제의 긴급 사용승인이 예상됨에 따라 큰 폭의 매출 성장으로 추정하지 않았다"고 분석했다.

이 같은 전망 때문인지 이날 증시에서 셀트리온 3형제의 주가는 하락세를 기록하고 있다. 이날 10시9분 현재 셀트리온은 0.86% 내린 23만1000원, 셀트리온제약은 1.09% 내린 13만5900원, 셀트리온헬스케어는 1.73% 내린 9만1100원을 기록하고 있다.

