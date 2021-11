"담배 피우지 마라" 지적에 경찰 왔는데도 행패 부린 중학생들

피해 식당 주인 "가게 쑥대밭으로 만들어…손님들 다 내쫓았다"

[아시아경제 허미담 기자] 식당 주인이 담배를 피우지 말라고 했다는 이유로 중학생 일당이 가게에서 행패를 부려 공분을 자아내고 있다.

15일 SBS는 대구 시내 한 식당 앞에서 남녀 중학생 10여 명의 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 장면을 공개했다. 보도에 따르면 이들은 당시 식당으로 들어가 테이블을 뒤엎으며 손님을 내쫓고 식당 여주인을 밀치는 등 난동을 부렸다.

이들은 사건 전날 식당 주인이 가게 앞에서 담배 피우는 것을 지적하자 이에 앙심을 품고 행패를 부린 것으로 전해졌다.

중학생들의 난동은 경찰이 도착하고 나서도 30여 분 동안 이어졌다. 평소 이 건물 화장실 앞에서 자주 담배를 피웠던 이들은 건물 CCTV를 주먹으로 부수는 등 위협적인 행동을 한 것으로 알려졌다.

피해 식당 주인은 인터뷰를 통해 "가게를 쑥대밭으로 만들었다. 온갖 입에 담지 못할 욕설을 퍼부으면서 손님들을 다 내쫓고 기물을 파손하고 경찰이 와도 제압이 불가능할 정도였다"라며 "지금 아내는 정신과에 다닐 만큼 (충격을 받았다)"고 토로했다.

한편 경찰은 이들이 지역 중학생들인 것으로 파악하고 정확한 사건 경위를 조사 중이다. 경찰은 피해자와 합의 여부를 지켜본 뒤 주동 학생 3명은 검찰로 송치할 계획이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr