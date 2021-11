120다산콜재단, 코로나 전담 상담사 29명 현장투입

중장년·경력단절 여성 등에 취업기회 제공하며 상담 인력풀 구성

[아시아경제 임철영 기자] 서울특별시 120다산콜재단이 일자리 창출 및 서울시민의 상담지연 해소를 위한'2021년 제3차 직원 채용' 최종 합격자 29명을 10일 임용했다고 16일 밝혔다.

120재단은 선발된 인력을 현장에 투입해 코로나19 장기화로 인한 현장인력의 격무를 완화하고, 통화포기 및 연결지연을 겪고 있는 시민불편을 최소화하며 수요가 많은 9~12시, 오후 1~6시에 인력을 투입한다는 계획이다.

29명은 코로나 전담 상담사로 근무하게 되며, 11월 15일부터 현장상담에 투입되며, 업무 경력을 쌓을 수 있는 기회를 제공받는다.

120재단은 일자리 창출 정책에 적극적으로 기여하기 위해 이번 채용을 실시하였으며, 중장년은 14명(48%), 경력단절여성 10명(34%), 청년 2명(7%) 등이 최종 합격했다. 성별 구성은 남성이 8명(28%), 여성이 21명(72%)으로 전체적으로 여성비율이 과반 이상을 차지했다.

이이재 이사장은 “공정하고 투명한 채용 과정을 통해 적합한 전문인력을 선발했다”며 “코로나19 장기화로 인한 상담사의 격무를 완화하고, 일자리 창출 등 공공부문 사회적 책임을 다하며 양질의 일자리가 고용창출로 연결될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr