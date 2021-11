롯데, UAM 사업 진출…"항공-지상 연결 통합 모빌리티 플랫폼 구축"

롯데 포함 한미 컨소시엄, 2024년 인천공항~잠실 운항 목표, 내년 실증비행

롯데렌탈, UAM 연계 지하철·기차·버스 등 최적경로 제시 교통서비스

[아시아경제 김유리 기자] 롯데가 도심항공교통(UAM) 사업에 진출해 통합 모빌리티 플랫폼을 구축한다. 롯데렌탈 등 지상 기반 네트워크와 항공을 연결해 차별화된 교통서비스를 제공하는 것이 목표다.

롯데지주와 롯데렌탈은 미국 스카이웍스 에어로노틱스, 모비우스에너지, 인천광역시 등과 7자 업무협력을 통해 내년부터 도심항공교통 실증 비행을 추진한다. 이를 위해 16일 인천광역시가 영종도 파라다이스호텔에서 개최한 ‘2021 K-UAM 콘펙스’에서 인천 도심항공교통 실증비행 협약식을 진행했다.

참여사 중 비행체 분야는 스카이웍스 에어로노틱스(미국·비행체 개발), 모비우스에너지(미국·배터리 모듈 개발), 민트에어(한국·비행체 운영)가 담당한다. 인천광역시와 항공우주산학융합원은 시험비행 및 사업운영 지원 역할을 한다.

롯데렌탈은 항공과 지상을 연결하는 모빌리티 플랫폼 운영을 중점 추진한다. 버티포트(이착륙장)와 충전소 등 제반 인프라 구축·운영도 검토하고 있다. 롯데지주는 그룹 내 역량과 네트워크를 결집해 실증비행 사업이 성공적으로 수행될 수 있도록 지원하기로 했다.

롯데 관계자는 "친환경 모빌리티 사업은 물론 저탄소 미래를 선도하는 중장기 비전을 갖고 있다"며 "다가오는 UAM 시대를 대비하기 위해 이번 실증비행이 성공할 수 있도록 그룹 역량을 투입할 계획"이라고 말했다.

롯데는 모빌리티 분야에도 공을 들이고 있다. 롯데렌탈은 자율주행 기술 기업인 포티투닷(42dot)과 업무협약(MOU)을 맺고 지분투자 계약을 체결하며 공동 연구 및 사업협력을 진행하고 있다. LG에너지솔루션과 전기차 바스(Baas) 사업협력 MOU도 체결, 모빌리티 플랫폼 역량을 강화하고 있다.

롯데정보통신은 지난 5일 전기차 충전사 ‘중앙제어’ 인수계약을 체결하고 모빌리티 전반을 아우르는 밸류 체인 구축에 나섰다. 롯데정보통신은 지난 6월 운전석 없는 자율주행셔틀 임시운행 허가를 국내 최초로 취득하고 세종시 등에서 실증을 이어가고 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr