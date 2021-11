"위드 코로나 이후 첫 세일" 현대百, 19일부터 '겨울 정기 세일'

압구정본점 등 전국 16개 전 점포서 340여 브랜드 10~30% 할인

백신 접종 완료자 대상 프로모션도 진행 "안전한 쇼핑 환경 조성할 것"

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점이 '위드 코로나(단계적 일상회복)' 이후 첫 정기 세일을 진행한다. 겨울 신상품 할인 판매와 함께 코로나19 백신 접종 완료자 대상 프로모션 등 다양한 혜택을 제공한다는 방침이다.

현대백화점은 오는 19일부터 다음달 5일까지 17일간 압구정본점 등 전국 16개 전 점포에서 겨울 정기 세일을 진행한다고 16일 밝혔다. 이번 세일에는 패션·잡화·리빙 등 전 상품군에서 총 340여개 브랜드가 참여해 신상품을 최초 판매가 대비 10~30% 할인해 판매한다. 패딩·코트 등 아우터 물량을 브랜드 별로 지난해보다 최대 20% 이상 늘린 것이 특징이다.

현대백화점은 이번 세일 기간 코로나19 백신 접종 완료자를 대상으로 다양한 혜택을 제공하는 '쇼핑 인센티브' 프로모션도 진행한다. 오는 19일부터 2차까지 백신 접종 완료 후 14일이 지난 고객에게 현대백화점그룹 통합멤버십 H포인트 1000점과 함께 무료 음료 쿠폰, 문화센터 수강료 2000원 할인 쿠폰 등이 포함된 '쇼핑 바우처'를 증정한다. H포인트와 쇼핑 바우처는 각 점 사은데스크에서 접종완료확인서나 질병관리청 쿠브(COOV)앱을 통해 접종 완료를 증명하면 수령 가능하며 각 점포별 선착순 1000명 한정 수량으로 제공된다.

세일 기간 각 점포별로 다양한 할인 행사도 연다. 압구정본점은 오는 19일부터 23일까지 5층 대행사장에서 '유러피안 세라믹 페어'를 진행하고 야드로·하빌랜드·헤런드 등 수입 식기 브랜드의 상품을 최초 판매가 대비 20~30% 할인 판매한다.

무역센터점은 오는 19일부터 21일까지 지하1층 대행사장에서 '겨울맞이 패션 종합전'을 진행해 페세리코·엠포리오 아르마니 등 10여 브랜드의 겨울 의류 이월 상품을 최초 판매가 대비 20~60% 할인 판매하고 같은 기간 판교점은 지하 1층 대행사장에서 '겨울 골프웨어 대전'을 열고 이월 상품을 최초 판매가 대비 10~60% 할인해 선보인다.

현대백화점 관계자는 "이번 세일 기간 고객들이 합리적인 가격으로 상품을 구매할 수 있도록 다양한 행사와 프로모션을 진행할 방침"이라며 "이와 동시에 위드 코로나 상황에서 고객들이 안심하고 쇼핑할 수 있는 안전한 쇼핑 환경을 조성하는데 총력을 기울일 것"이라고 말했다.

