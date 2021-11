롯데百, 19일부터 겨울 정기세일…롯데온 연계 프로모션도

19일부터 내달 5일까지…' 블랙위크' 테마, 최대 10% 금액 할인권·사은 행사

해외패션·컨템포러리 시즌오프…아우터 행사도

온라인 채널 연계 프로모션…롯데온, 중복 할인 쿠폰·엘포인트 사은



[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점은 오는 19일부터 다음달 5일까지 17일간 겨울 정기 세일을 진행한다고 16일 밝혔다.

롯데백화점은 먼저 미국 연중 최대 할인 행사인 블랙 프라이데이 시즌에 맞춰 19~28일 '블랙위크'를 테마로 다양한 할인 혜택을 제공한다고 말했다. 구매 금액에 따라 7% 또는 10% 할인 받을 수 있는 금액 할인권 프로모션을 진행한다. 롯데백화점 애플리케이션(앱)에서 19~21일 선착순 각 3만명씩 쿠폰을 다운받을 수 있다. 금액 할인권은 23~28일 롯데백화점 오프라인 매장에서

사용 가능하다. 패션·잡화·홈패션 상품군 단일 브랜드 구매 기준으로 15만원 이상 구매 시 1만원, 30만원 이상 구매 시 3만원 할인 받을 수 있다. 19~28일 10만원 이상 구매시 5000원 할인 가능한 금액 할인권도 매일 한정 수량으로 증정한다.

정기 세일 동안 다양한 상품 행사도 선보인다. 여성·남성패션, 잡화, 리빙 등 전 상품군에 걸쳐 참여하며 브랜드에 따라 10~30% 세일을 진행하며, 이월 상품은 최대 80% 할인 판매한다.

해외패션·컨템포러리 가을·겨울(F/W) 시즌 오프가 진행된다. 페라가모, 톰브라운, 지방시, 로에베, 오프화이트, 겐조, 골든구스, 코치, 이자벨마랑, 산드로, 마쥬 등 150여개 브랜드가 참여해, 2021년 가을·겨울 상품을 정상가 대비 10~50% 할인 판매한다. 폴스미스, 코치, 로에베, 알렉산더왕, 일레븐티 등은 26일부터, 지방시, 톰브라운, 꼼데가르송, 토리버치 등은 12월부터 내년 1월까지 순차적으로 시즌오프가 진행된다.

겨울 시즌인 만큼 아우터 행사를 다양하게 준비했다. 본점에서는 19일부터 23일까지 '아웃도어·스포츠 겨울 아우터 대전'을 진행한다. K2, 블랙야크, 코오롱스포츠 등 10개 브랜드가 참여해 플리스, 패딩 등 겨울 아우터 상품을 최대 70% 할인 판매한다.

김장 시즌에 맞춰 김치냉장고 행사도 진행한다. '딤채 스마트 김치냉장고 제안전'으로 본점, 잠실점 등 입점 전점에서 진행된다. 김치냉장고 모델에 따라 최대 10% 할인 판매하며 구매 금액에 따라 모바일 상품권도 증정한다.

온라인 채널과 연계한 프로모션도 다양하게 준비했다. 롯데백화점 앱에서는 19일부터 선착순 한정으로 롯데온의 롯데백화점몰에서 사용할 수 있는 20% 할인 쿠폰을 증정하고 롯데온에서는 백화점 오프라인 매장 패션·잡화 상품군에서 단일 브랜드 10만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 7% 할인권을 발급해준다. 롯데온에서 10만원 이상 구매 후 롯데백화점에서 상품을 픽업해가는 '스마트픽' 서비스 이용 시 롯데 모바일 상품권 5000원권을 증정한다.

롯데온도 롯데백화점 정기세일을 맞아 행사 기간과 동일하게 세일을 진행한다. 패션, 잡화, 가구, 생활용품 구매 시 사용 가능한 최대 10% 중복 할인 쿠폰을 3차에 걸쳐 제공한다. 가전, 가구, 명품, 뷰티, 레저 상품군 구매 시 엘포인트(L.POINT) 최대 6만점을 증정하며 엘포인트로 1만원 이상 구매 하는 경우 결제 포인트의 10%를 다시 엘포인트로 돌려준다.

이 외에도 세일 기간 동안 2022년 수험생을 대상으로 수험표 지참 시 패션 브랜드 20% 할인해주는 '수능 PASS 프로모션'을 진행하고, 현대카드와 연계해 주말 기간, 패션 상품군에 한해 11% 상당 구매 혜택을 받을 수 있는 스페셜 사은·할인 행사를 진행한다. 세일 첫 주말에는 인기 TV프로그램 쇼미더머니10 방영 기념, 롯데백화점 앱에서 10% 상품권 혜택을 받을 수 있는 쇼미더FLEX 퀴즈 이벤트도 진행된다.

현종혁 롯데백화점 고객경험부문장은 "단계적 일상회복(위드 코로나) 시기에 돌입한 만큼 야외 활동이 많아질 것으로 예상돼 다양한 상품 행사 및 금액 할인 프로모션을 준비했다"며 "미국 블랙 프라이데이에 버금 가는 혜택을 제공하기 위해 많이 노력한 만큼 만족하실 수 있는 쇼핑이 될 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr