경동제약, 3Q 매출액 494억·영업이익 65억… “독감 백신 및 신제품 판매 호조”

[아시아경제 장효원 기자] 경동제약 경동제약 011040 | 코스닥 증권정보 현재가 12,050 전일대비 150 등락률 +1.26% 거래량 317,605 전일가 11,900 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 경동제약, 에이앤엘바이오 지분 투자…"퇴행성 질환 유전자 치료제 개발 협업"‘디즈니플러스 국내 상륙 초읽기’… OTT 관련 핵심 수혜주 공개!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 이 연결 재무제표 기준 3분기 매출액 494억원을 기록했다고 15일 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 전년 동기 대비 19.3% 증가한 65억원을 기록했고 당기순이익은 21.5% 증가한 39억원을 기록했다. 3분기 누적 기준 매출액과 영업이익은 각각 1307억원, 140억원을 기록했다.

회사 관계자는 “3분기에 인플루엔자(독감) 백신과 신제품 판매 호조로 매출과 영업이익이 지난해 같은 기간 대비 성장했다”며 “지난해 발생했던 금융자산 손상차손에 따른 비경상적 비용이 올해에는 거의 발생하지 않아 당기순이익도 전년 동기 대비 증가했다”고 말했다.

경동제약은 매출 비중이 높은 전문의약품 이외에 일반의약품, 주사제, 건강기능식품 등 신제품 출시를 통해 제품군 다변화 및 매출 확대에 적극 나서고 있다.

올해부터 독감 백신 ‘보령플루Ⅴ테트라백신주’와 ‘보령플루Ⅷ테트라백신주’를 로컬 병의원 중심으로 공급해 이미 전년도 독감 백신 매출의 2배 이상의 실적을 달성했다. 또한 신제품인 고혈압·고지혈증 복합제 ‘발트리오’의 판매도 호조를 보였다.

지난 6월 류기성 단독 대표이사 취임으로 2세 경영이 시작된 경동제약은 탄탄한 실적을 바탕으로 확보한 풍부한 여유 자금을 활용해 바이오 사업에 대한 전략적 투자(SI)를 확대하고 다양한 바이오 벤처기업과 신약 개발 협업에 적극 나선다는 전략이다.

지난달 경동제약은 바이오 헬스케어 투자의 일환으로 퇴행성 뇌질환 유전자 치료제 전문기업 에이앤엘바이오(ANLBIO)에 30억원 규모의 지분 투자를 단행하고 신약 연구 개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다.

회사 관계자는 “코로나19 영향으로 개인 병의원 내원 환자 수가 줄면서 전문의약품 매출이 다소 부진했지만 최근 위드 코로나로 방역 지침이 변경되면서 전문의약품 매출도 점차 회복세를 보이고 있다”며 “회사의 강점인 전문의약품은 물론 일반의약품 및 건강기능식품 등 제품군을 다변화해 추가적인 외형 성장에 적극 나선다는 계획이다”고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr