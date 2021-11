경남정보대, 부산시각장애인복지연합회와 산학협력 가족회사 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 경남정보대학교와 부산시각장애인복지연합회은 15일 대학 대회의실에서 산학협력 가족회사 협약식을 열었다.

협약으로 양 기관은 인적·물적 교류, 연합회 부설기관 기술 자문과 경남정보대 사회복지과 학생의 현장실습 지원과 취업 연계를 협력해 나갈 예정이다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr