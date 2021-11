[포토]2021 신협 사회공헌의 날

15일 대전 신협중앙연수원에서 열린 '2021년 신협 사회공헌의 날' 행사에서 신협중앙회 임직원들이 기념촬영을 하고 있다. 국내 최초 기부협동조합인 신협사회공헌재단은 누적기부금 412억원을 기반으로 '잘 살기 위한 경제운동', '사회를 밝힐 교육운동', '더불어 사는 윤리운동' 등 사회공헌사업을 추진하고 있다. (사진제공=신협중앙회)

