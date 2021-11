경찰, '부동산 투기 의혹' 한무경 의원 송치…현직 국회의원 4번째

[아시아경제 이관주 기자] 국회의원들의 부동산 투기 의혹에 대해 수사 중인 경찰이 한무경 국민의힘 의원(비례대표)을 검찰에 송치한 것으로 알려졌다.

15일 경찰 등에 따르면 한 의원은 2004년과 2006년 강원 평창군에 농지를 구입한 뒤 직접 경작하지 않은 혐의로 수사를 받던 중 다른 부동산 관련 의혹이 경찰에 포착된 것으로 전해졌다.

현직 의원이 부동산 투기 혐의로 검찰에 송치된 것은 이번이 4번째다. 경찰은 앞서 지역구인 경기 부천시 토지를 매입한 뒤 신고하지 않은 혐의를 받는 김경협 더불어민주당 의원, 용인시장 재직 시절 주택건설 업체로부터 부당한 이익을 얻은 혐의로 구속된 정찬민 국민의힘 의원, 농지법 위반 혐의를 받는 김승수 국민의힘 의원 등을 송치한 바 있다.

국민권익위원회는 지난 8월 국민의힘을 비롯해 비교섭단체 5당 소속 국회의원에 대한 부동산 거래 전수조사 결과를 발표하고 정부합동 특별수사본부에 결과를 넘겼는데, 한 의원은 국민의힘 의원 12명 중 포함된 것으로 알려졌다.

다만 최초 의혹이 불거졌던 농지법 위반 혐의에 대해서는 불송치 결정됐다. 한 의원 측은 이날 입장문을 내고 "강원경찰청은 지난 12일 본인의 농지법 위반 의혹에 대해 불송치 결정으로 국민권익위원회에 통보한 것으로 안다"고 했다.

경찰은 이날 부동산 투기 의혹 관련 전·현직 국회의원 33명의 수사 상황에 대해 4명을 송치하고 21명은 불송치 등 종결했다고 밝혔다. 나머지 8명에 대해서는 입건 전 조사(내사)와 수사가 진행 중이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr