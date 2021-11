문승욱 산업부 장관 "요소 수입선, 동남아 3국·중동 2국으로 다변화"

"2~3개국 최종 결정"…울산 롯데정밀화학 차량용 요소수 생산현장 방문

[세종=아시아경제 권해영 기자] 문승욱 산업통상자원부 장관이 품귀 대란을 빚고 있는 요소수 수입선을 동남아와 중동으로 다변화하고, 중장기적으로 공급망 위협 품목을 추가 선정해 면밀하고 선제적인 공급망 관리에 나서겠다고 강조했다.

문 장관은 15일 울산 롯데정밀화학의 차량용 요소수 생산 현장을 방문해 이 같이 밝혔다. 이번 방문은 최근 국내 요소 및 요소수 수급 부족 상황에서 요소수 생산현황을 점검하고, 현장 애로를 청취하기 위해 마련됐다.

문 장관은 "중장기적 수입선 다변화를 위해 동남아시아 3개국, 중동 2개국을 후보 대상국가로 우선 검토중"이라며 "업계와의 협의를 거쳐 2~3개국을 최종결정해 정부간 협력의 틀을 마련하고, 제3국 도입시 비용부담 완화를 위한 정부구매 등도 검토하겠다"고 밝혔다.

아울러 "물량 확보 노력과 함께 시장에 요소수 공급 및 유통이 원활하게 돼 국민들이 실제생활에서 체감하는 불편함이 줄어들도록 환경부 등 관계부처와 긴밀히 협업하겠다"며 "중장기적으로 국내 생산기반 마련 등 요소·요소수 공급망 안정을 위한 대책을 면밀히 검토하고, 요소 외 잠재적 공급망 위협 품목을 추가 선정하는 등 기존의 공급망 관리체계를 개편해 보다 면밀하고 선제적인 수급 관리를 추진해 나가겠다"고 강조했다.

이날 문 장관이 방문한 롯데정밀화학은 국내 요소수 수요의 절반을 생산하는 최대 요소수 생산업체다. 중국의 수출 전 검사 조치 이후 요소 수급에 어려움을 겪었지만 최근 차량용 요소 총 1만8900t(국내 수요의 2~3개월 물량)을 확보함에 따라 생산라인 가동율을 높여 차량용 요소수를 신속하게 생산, 공급한다는 계획이다.

정부는 현재 중국 외 베트남, 사우디, 러시아 등으로부터 확보한 요소 3만9000t(차량용 1만4000t), 요소수 800만ℓ의 신속한 국내 도입을 위해 노력 중이다.

정경문 롯데정밀화학 대표는 "요소 수급상황 개선을 위해 초기부터 정부와 긴밀히 협력한 결과 국내 차량용 요소수 수요의 2~3개월분에 해당하는 요소를 확보하는 성과를 거뒀다"며 "앞으로도 요소·요소수 수급 안정을 위해 정부와 적극 협업해 나가겠다"고 밝혔다.

