담양 여성단체협의회 ‘농특산물 직거래 장터’ 운영…담양장터 소개

광주 광산구 농협 광주지역본부서 직거래장터 운영, 우수한 지역 농특산물 홍보

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 담양군 여성단체협의회(회장 추인순)는 최근 광주광역시 광산구 농협 광주지역본부에서 진행한 직거래장터에 참여해 담양에서 생산되는 우수한 농·특산물을 알렸다고 15일 밝혔다.

이번 직거래 장터에서는 청정도시 담양에서 직접 생산하고 수확해서 말린 죽순, 호박 나물을 비롯한 단감, 생강, 참기름 등 15가지 품목을 판매했다.

또 소비자에게 다양한 지역 농특산물을 온라인으로 구매할 수 있는 ‘담양장터’을 소개했다.

직거래 장터에 참여한 여성단체협의회 회원은 “직거래장터를 통해 담양 농특산물의 신뢰도를 높이고 코로나19로 침체한 농가 소득에 보탬이 되는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

한편, 이번 직거래 장터 운영에서 얻은 수익금은 관내 지역사회에 어려운 이웃을 위한 사업에 활용될 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr