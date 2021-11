與 "종부세 폐지 꺼낸 尹, 대상 누군지 모르는 듯…전 국민의 1.7%, 부자감세"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 윤석열 국민의힘 대선후보의 '종합부동산세(종부세) 전면 재검토' 공약과 관련해 "그동안의 종부세 히스토리를 전혀 모르고 하는 말"이라며 "부자 감세론자들의 말에 귀를 기울여 하는 얘기"라고 비판했다.

15일 고용진 민주당 수석대변인은 오전 중앙선거대책위원회 회의 후 기자들과 만나 윤 후보를 향해 "종부세의 구체적인 대상이 누구인지도 모르는 것 같다"면서 이같이 말했다.

고 수석대변인은 "종부세는 여야간 합의로 9억원에서 11억원으로 (납부 대상자를)상향했고, 그렇게 함으로써 1가구 1주택 과세는 절반으로 줄어서 (전 국민의) 1.7% 비율이 안되고 있다"고 설명했다. 이어 "(윤 후보가)그 점을 알고 있는지 궁금하다"면서 "종부세의 대부분은 다주택자 종부세"라고 덧붙였다.

앞서 윤 후보는 종부세 전면 재검토를 공약했다. 지난 14일 윤 후보는 "종부세는 납세 대상자 수가 아무리 적다고 해도 문제가 많은 세금"이라며 "종부세를 재산세에 통합하거나 1주택자에 대해 종부세 부과를 면제하는 방안을 검토하겠다"고 말했다. '부자 감세'라는 비판이 나오고 있지만, 이보다는 현 정부의 부동산 정책에 불만을 갖고 있는 표심을 포섭하는 데에 무게를 둔 발언으로 풀이된다.

윤 후보의 종부세 폐지 공약을 비판한 민주당은 이날 국회에서 '양도소득세 개편 법안' 논의에 나선다. 1주택자 양도소득세 비과세 기준을 현행 9억원에서 12억원으로 완화하는 것이 골자다.

이날 고 수석대변인은 "오늘부터 조세소위가 기재위에서 열려서 양도소득세를 논의하게 될 것"이라며 "민주당의 당론으로 (추진)해서 세금 부담에 대한 조정이 이뤄질 것"이라고 전했다.

