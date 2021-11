솔루스첨단소재, 종속회사 캐나다서 770억 규모 유형자산 취득

[아시아경제 이민지 기자] 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 101,000 전일대비 2,200 등락률 +2.23% 거래량 420,831 전일가 98,800 2021.11.15 10:10 장중(20분지연) 관련기사 솔루스첨단소재, 加에 전지박공장 확보…북미 진출 1년 앞당겨‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제솔루스첨단소재, 3Q 매출액 1045억원…영업익 49% 감소 close 의 종속회사인 Volta Energy Solutions는 캐나다 퀘백주 그랜비 부근의 토지와 부속 건물을 770억원 규모로 취득하기로 결정했다고 15일 공시했다.

회사 측은 “북미 시장 수요 대응을 위한 전지박 생산 공장 설립을 위한 것”이라고 말했다. 취득 금액은 자산 총액 대비 9.15%에 달한다.

