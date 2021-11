"캠핑에 최적" LG 룸앤TV, 호텔·리조트서 '캠핑족' 만난다

휘닉스 평창·서울 레스케이프 호텔서 체험마케팅

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자는 캠핑을 즐기는 고객을 대상으로 'LG 룸앤TV' 체험 마케팅을 실시한다고 15일 밝혔다. 강원도 평창군 '휘닉스 평창' 글램핑존과 서울 중구 '레스케이프 호텔' 내 글램핑 스위트룸에 LG 룸앤TV를 설치하고, 방문객들이 체험할 수 있도록 할 예정이다.

LG 룸앤TV는 지난해 초 출시 이후 손쉬운 설치와 이동, 웹운영체제(webOS) 탑재에 따른 스마트한 연결성, 완성도 높은 디자인 등으로 '감성 캠핑에 최적'이라는 입소문을 타고 최근 판매량이 급증한 제품이다.

LG전자는 최근 폭발적으로 늘어난 '캠핑족'을 위해 이번 이벤트를 기획했다고 설명했다. 이 제품은 TV와 모니터를 겸용하는 디스플레이 기기로 27형 크기에 FHD(1920x1080) 해상도를 갖춘 제품이다. 별도의 조립과정이 필요하지 않은 일체형 디자인으로 설치와 이동이 편리하다.

또 유·무선 네트워크만 연결하면 webOS 4.5를 통해 넷플릭스, 유튜브, 웨이브, 왓챠, 티빙 등 다양한 콘텐츠를 언제 어디서나 즐길 수 있다. 제품에 내장된 5W×2ch 스피커와 블루투스 기능으로 스마트폰과 연동해 음악을 즐길 수 있다. LG 룸앤TV 관련 액세서리 시장도 커지고 있다. 제품 수납을 위한 전용가방, 우드스탠드, 트레이 등이 시장에 출시됐다.

김선형 LG전자 한국HE마케팅담당은 "맞춤형 체험 마케팅을 통해 LG만의 차별화된 제품 경쟁력을 알리는 것은 물론, 고객들에게 차원이 다른 가치를 제공할 것"이라고 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr