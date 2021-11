김세영, 연장 분패 "아쉽다, 2연패 달성~"(2보)

속보[아시아경제 노우래 기자] 디펜딩챔프 김세영(28·메디힐·사진)이 아쉽게 타이틀방어에 실패했다.

15일(한국시간) 미국 플로리다주 벨에어 펠리컨골프장(파70·6353야드)에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA)투어 2021시즌 펠리컨위민스챔피언십(총상금 175만 달러) 최종일 3언더파를 쳐 넬리 코다, 렉시 톰프슨(이상 미국), 리디아 고(뉴질랜드)와 동타(17언더파 263타)를 만들었지만 18번홀(파4)에서 이어진 연장 첫번째 홀에서 파를 적어내 탈락했다. 지난해 11월 이 대회 우승 이후 1년 만에 통산 13승째도 좌절됐다.

김세영은 2타 차 공동 4위에서 출발해 버디 4개와 보기 1개를 묶었다. 전반에는 3번홀(파3)과 7번홀(파5)에서 버디를 잡아내며 깔끔한 플레이를 펼쳤지만 11번홀(파4)에서 보기를 범하며 추격에 제동이 걸렸다. 13번홀(파4)과 마지막 18번홀에서 버디를 추가해 극적으로 연장전에 합류했지만 2%가 부족했다. 평균 308야드의 호쾌한 장타가 돋보였지만 31개 퍼팅 수가 발목을 잡고 말았다.

