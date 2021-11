▲ 최남구씨 별세, 최미란(제시카어학원장)·최미경(문화일보 광고국 과장)·최미선씨 부친상, 이관주(LG전자 책임)·이규영(시스템글라스 대표)·김범종(청호나이스 팀장)씨 장인상 = 14일 오전 2시 김제우석병원장례식장, 발인 16일 오전 9시 30분. ☎ 063-543-4484

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.