신규확진 2419명 '증가세'…위중증 483명, 이틀 연속 480명대(종합)

[아시아경제 임춘한 기자] 단계적 일상회복 시행 이후 코로나19 확산 규모가 커지는 가운데 위중증 환자수가 500명대에 육박하고 있다. 중증 환자가 늘면서 두자릿수 이상의 사망자수가 발생하고 있으며 신규 확진자수 역시 증가세가 계속되고 있다.

14일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 이날 0시 기준 위중증 환자 수는 483명이었다. 역대 최다치를 기록한 전날(485명)보다는 2명 줄었지만 여전히 480명대다.

확진자는 2419명 늘어 누적 확진자 수는 39만5460명이 됐다. 신규 확진자 수는 전날 집계 때(2325명)보다 94명 늘었다. 지난 10일(2425명) 이후 닷새 연속 2천명대에서 내려오지 못하고 있다. 지난주 토요일(발표일 기준 일요일인 7일)과 비교해도 195명 많다.

지난 1일 시작한 단계적 일상회복으로 방역지침이 완화되고 사회적 활동과 이동량, 모임 등이 증가하면서 하루 확진자 수도 증가하는 추세다. 추워진 날씨로 실내 활동이 많아지고 환기가 어려워진 환경으로 유행 확산은 지속될 것으로 전망된다. 특히 감염 취약층으로 꼽히는 60세 이상 확진자를 중심으로 증상이 악화하면서 위중증이 되는 사례도 늘고 있다.

위중증 환자 수는 460명을 기록한 지난 10일부터 연일 역대 최다치를 기록했었다. 11일 473명, 12일 475명, 전날 485명으로 계속 늘었다. 이날은 483명으로 2명 줄어 일단 증가세는 멈췄지만 여전히 역대 두 번째로 많은 수준이다. 정부는 현 의료체계에서 위중증 환자 500명까지는 안정적으로 대응할 수 있다는 입장이지만, 위중증 환자가 계속 늘어나면서 이런 기준까지 불과 17명 남은 상황이다.

위중증 환자 증가에 따라 사망자도 연일 두 자릿수로 발생하고 있다. 전날 코로나19로 사망한 환자는 20명이다. 누적 사망자 수는 총 3103명이고, 평균 치명률은 0.78%다. 그 전날인 12일 사망자는 32명으로 지난 7월 초 시작한 4차 유행 이후 가장 많았다.

이날 신규 확진자의 감염경로는 지역발생 2401명, 해외유입이 18명이다. 최근 1주간(11.8∼14) 발생한 신규 확진자는 일별로 1758명→1715명→2425명→2520명→2368명→2325명→2419명으로 하루 평균 2219명이다. 해외 유입 사례를 제외한 지역발생 확진자는 하루 평균 2200명이다.

지역발생 신규 확진자 수를 보면 서울 969명, 경기 797명, 인천 155명 등 총 1천921명(80.0%)으로 수도권 중심의 확산세가 이어지고 있다. 비수도권은 부산 82명, 대구 72명, 충남 53명, 전북·경남 각 44명, 경북 41명, 강원 31명, 충북 27명, 전남 26명, 광주 19명, 대전 18명, 제주 14명, 울산 7명, 세종 2명 등 총 480명(20.0%)이다. 해외유입 확진자는 18명으로, 전날(14명)보다 4명 많다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합하면 서울 978명, 경기 800명, 인천 156명 등 수도권이 1934명이다. 전국 17개 시도에서 모두 확진자가 나왔다. 전날 하루 선별진료소의 의심환자 검사 건수는 3만1829건, 임시선별검사소의 검사 건수는 7만4106건으로 전날 하루 총 10만5935건의 검사가 이뤄졌다. 한편, 방대본은 전날 전북에서 오신고 사례 1건이 확인됨에 따라 누적 확진자 수에서 1명을 제외했다.

