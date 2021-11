민주노총 '전국노동자대회' 동대문에서 강행…경찰, 주최자·참가자 수사 착수

[아시아경제 이관주 기자] 전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 13일 금지통고에도 불구하고 서울 동대문 일대에서 전국노동자대회를 강행한 데 대해 경찰이 본격적인 수사에 착수했다.

서울경찰청은 이날 "대규모 불법집회를 강행한 주최자 및 주요 참가자 등에 대해 수사에 착수했다"고 밝혔다.

경찰은 지난달 20일 서대문 일대에서 민주노총이 총파업 대회를 강행한 이후 운영 중인 '10.20 불법시위 수사본부'의 인력을 기존 67명에서 이날 집회 관할 경찰서를 추가해 총 75명으로 확대 편성했다.

아울러 앞서 7월, 10월 도심권 불법 집회에 중복 참석한 것으로 확인되는 주요 참가자에 대해서는 보다 엄정하게 수사할 방침이다.

경찰 관계자는 "불법집회 주최자는 물론 불법행위에 책임 있는 주요 참가자들에 대해 집회 및 시위에 관한 법률 위반, 일반교통방해, 감염병예방법 위반 등 혐의를 적용해 출석요구할 예정"이라고 설명했다.

