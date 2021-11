차류 브랜드 다미즐, 2021 카페쇼 참가

디자인 워터, 아이 슈어 등 대표 제품 전시

[아시아경제 박소연 기자] 차(茶) 전문 주식회사 다정이 이달 10일부터 13일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2021 서울카페쇼'에 참가했다.

다정은 이번 카페쇼에서 다미즐이라는 차 브랜드를 통해 젊은 고객들을 위한 '디자인 워터'와 '아이 슈어'라는 대표 제품을 전시했다.

디자인 워터는 물을 맛있게 마실 수 있도록 도와주는 워터 서플리먼트다. 분말 스틱으로 간편한 방식으로 현대인들의 수분 섭취를 돕는다.

'아이슈어(I:SURE)그레놀라 쉐이크'는 식사 대용 제품이다. 나의 선택을 확신할 수 있는 이유라는 뜻으로 맛있는 재료와 건강한 영양분을 쉐이크 하나로 간편하게 섭취할 수 있다.

장경진 다정 대표는 "기존 액상차의 개념을 뛰어넘는 신상품을 개발중이며, 다양한 소비자를 위한 제품을 선보일 예정"이라며 "이번 카페쇼를 통해 주식회사 다정은 액상차 전문회사의 이미지를 탈피해 젊은 세대에도 건강한 음료를 마실 수 있는 제품을 출시하는데 주력을 다할 예정"이라고 말했다.

