[아시아경제 구은모 기자] KT는 12일 임원인사를 통해 서창석 전무를 부사장으로 승진시켜 네트워크부문을 총괄하도록 했다고 밝혔다.

서창석 부사장은 28년 동안 유·무선 네트워크에서 경력을 쌓은 통신 전문가다. 안정적인 네트워크 운용을 통해 더욱 신뢰받는 통신서비스 제공은 물론 디지털혁신 서비스를 뒷받침하는 강력한 네트워크 인프라 구축을 책임지게 됐다.

▲약력

△1967년생 △성균관대 전자공학 △성균관대 전자공학 석사 △네트워크부문 네트워크전략본부장(2015~2019) △네트워크부문 네트워크기술본부장(2013~2014)

