우리카드 "알리익스프레스서 50달러이상 결제 시 10달러 할인"

선착순 1만5000명 대상 10달러 할인

해외배송비 최대 12달러, 직구몰 최대 10달러 할인

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 블랙 프라이데이와 광군제를 맞아 풍성한 이벤트를 진행 중이라고 12일 밝혔다.

우선 중국 이커머스 알리익스프레스에서 50달러 이상 결제 하는 우리카드 고객(국내 전용·법인·기프트카드 제외) 중 선착순 1만명은 10달러 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다. 이달 25일부터 30일까지 같은 이벤트가 2차 진행돼 선착순 5000명 대상으로 동일한 혜택을 제공한다.

해외 배송 대행과 직구 쇼핑몰 할인도 제공한다. 내달 말까지 몰테일에서 50달러 이상 배송 신청하면 배송비 최대 12달러를 할인 받을 수 있다. 아이포터에서도 100달러 이상 배송 신청 시 배송비 10달러 할인을 제공한다. 해외 직구 쇼핑몰 비타트라와 테일리스트에서 각각 50·100달러 이상 이용 시 5·10달러 할인을 제공한다.

우리카드 관계자는 "연말 블랙 프라이데이와 광군제를 맞아 해외 직구를 준비하고 계셨다면 이벤트 참여하시고 즐거운 쇼핑이 되시길 바란다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr