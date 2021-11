[아시아경제 지연진 기자] 에스폴리텍 에스폴리텍 050760 | 코스닥 증권정보 현재가 3,730 전일대비 30 등락률 -0.80% 거래량 41,443 전일가 3,760 2021.11.12 15:30 장마감 관련기사 에스폴리텍, 직원 격려금 지급에 자사주 5만6000주 처분 에스폴리텍, 폴리카보네이트 복층골판 ‘스카이라이트커브’ 특허 출원…"판매 개시"에스폴리텍, 무역의 날 ‘5000만불 수출의 탑’ 수상 close 은 올해 매출액이 전년동기대비 35.2% 감소한 263억원을 기록했다고 12일 공시했다.

이 기간 영업이익은 9억원으로 62.9% 줄었고, 당기순이익은 48.8% 감소한 18억원을 기록했다.

