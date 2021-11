[아시아경제 이이슬 기자] 영화 '킹메이커'가 다음달 개봉한다.

12일 메가박스중앙(주)플러스엠은 이같이 밝히며 론칭 예고편을 공개했다.

'킹메이커'는 세상을 바꾸기 위해 도전하는 네 번 낙선한 정치인 김운범과 존재도 이름도 숨겨진 선거 전략가 서창대가 치열한 선거판에 뛰어들며 시작되는 드라마.

'불한당: 나쁜 놈들의 세상'으로 제70회 칸 국제영화제 미드나잇 스크리닝에 초청된 변성현 감독이 배우 설경구와 재회한 작품이다. 이를 비롯해 이선균, 유재명, 조우진, 박인환, 이해영, 김성오 등이 출연한다.

예고편 속 치열한 선거 전쟁의 중심에서 만인의 스포트라이트를 받고 있는 정치인 김운범과 그와 함께하는 선거 전략가 서창대의 등장은 “그가 나타나고 모든 것이 바뀌었다”는 카피와 어우러지며 긴장감을 자아낸다.

