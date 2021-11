베트남우리은행, '파생상품 시스템' 구축…관련상품 판매 개시

[아시아경제 송승섭 기자]우리은행 현지법인인 ‘베트남우리은행’이 파생상품 시스템 구축을 완료하고 개시에 나섰다.

12일 우리은행에 따르면 파생상품 시스템이 구축됨에 따라 베트남우리은행을 거래하는 기업들도 시장변동성을 대비하기 위한 상품을 이용할 수 있게 됐다. 베트남우리은행은 시스템을 만들기 위해 1년간 전산시스템 고도화, 전문인력 확보, 내부통제 조직 정비 등을 준비했다.

베트남우리은행은 금리파생상품 라이센스를 추가 취득해 금리스와프나 통화스와프 등 파생상품 업무 전반으로 사업영역을 확대할 계획이다. 또 현지 우량기업에 대한 다양한 영업기회를 확보해 미래성장을 위한 새로운 비즈니스 기회로 삼을 방침이다.

우리은행 관계자는 “시장리스크 헷지 상품에 대한 고객니즈에 부응해 시스템 구축을 신속하게 추진했다”며 “국내 파생상품 시장에서 쌓아온 폭넓은 업무 경험과 운영 노하우를 바탕으로 베트남 현지에서 고객의 안정적인 리스크 관리를 위한 금융서비스를 지속 제공하겠다”고 강조했다.

