포스코인터, 호주·멕시코에서 요소수 18만톤 계약

80여개 해외 네트워크 총 동원

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널이 전세계 80여개 해외 네크워크를 활용해 요소수 공급계약을 체결하며 소재난 극복에 적극 동참하고 있다.

포스코인터내셔널은 11일(현지시간) 호주 블루 녹스(Blue Nox)사와 요소수 8만ℓ, 멕시코 자 크루즈(Zar Kruse)사와 10만ℓ 계약을 각각 체결했다고 밝혔다.

자 크루즈와의 서명식은 산업부 전윤종 통상교섭실장과 KOTRA 김기중 중남미 지역본부장, 주멕시코대사관 관계자, 최순영 POSCO MEXICO 대표법인장 등이 참석한 가운데 멕시코 현지에서 진행됐다.

이번 계약은 포스코인터내셔널은 요소수 품귀 현상이 발생한 이후 즉시 해외 모든 네트워크를 활용해 미주, 유럽, 아시아 등 전세계 주요 요소수 업체들과 요소 및 요소수 구매 계약을 타진해온 결과라고 설명했다. 이번에 수입하는 요소수는 차량용 요소수로 운송차량 및 중장비에 사용될 예정이다.

포스코인터내셔널과 계약한 블루 녹스와 멕시코 자 크루즈 모두 과거 요소수 수출 경험이 전혀 없어 포스코인터내셔널이 현지 수출통관부터 포장, 물류 등 수출 전반의 모든 업무를 직접 수행했다.

또한 요소수는 주성분이 요소와 물로 돼 있어 해상 물류에 어려움이 있지만 포스코인터내셔널은 포스코 물류사업부와의 긴밀한 협업과 HMM의 호주발 선복 확보와 배선스케줄 조정 등 협력을 통해 공급 난관을 풀었다.

이번에 확보한 요소수는 총 18만ℓ는 승용차 9000대에 공급할 수 있는 물량이다. 양 계약건 모두 현지에서 11월말 선적 예정이며 한국도착까지는 선적 후 호주와 멕시코 각각 약 21일과 18일 정도가 소요될 것으로 예상된다.

포스코인터내셔널 관계자는 "이번 계약 이후에도 해외 지사 및 법인을 적극 활용해 아시아, CIS지역, 미주 등지의 요소수 생산업체와 공급가능여부를 지속 협의해 나갈 예정이다"며 "이를 통해 국내 요소수 품귀현상이 조속히 해결 될 수 있도록 적극 동참할 것이다"고 설명했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr