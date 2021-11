CJ프레시웨이 아이누리, 오은영TV와 영유아 식습관 개선 캠페인

[아시아경제 문혜원 기자]CJ프레시웨이의 키즈 전문 식재료 브랜드 아이누리는 오은영TV와 함께 ‘자연스럽게 먹자’ 영상 캠페인을 시작한다고 12일 밝혔다. 오은영TV는 소아청소년 정신건강의학과 전문의 오은영 박사가 출연하는 유튜브 채널이다.

캠페인 영상은 ‘자연스럽게 먹자’ 캠페인의 취지와 편식, 섭식 거부 등 보편적인 영유아 식습관 문제에 대해 오은영 박사가 답변하는 내용이 담긴 1차 영상을 시작으로, 이날부터 총 4차례에 걸쳐 공개된다.

오은영TV와의 협업은 아이누리가 전개하는 ‘자연스럽게 먹자’ 캠페인의 일환으로 영유아 식습관 관련 정확한 정보를 전달하고자 기획됐다. 이를 통해 식습관 지도와 영양관리가 중요한 영유아 시기에 잘못된 정보로 어려움을 겪고 있는 부모들의 고민을 해결하고, 전문적인 도움을 제공할 방침이다.

1차 이후 공개되는 2차 영상은 실제 부모들이 가진 영유아 식습관 고민에 대해 오은영 박사가 맞춤형 솔루션을 제시하는 형식으로 구성된다. CJ프레시웨이 공식 인스타그램의 ‘오은영 박사님의 Q&A’ 게시글에 우리 아이 식습관에 대한 고민을 댓글로 남기면 오은영 박사가 영상을 통해 직접 답변할 예정이다. 참여 기간은 이달 26일까지다.

1차 영상은 12일 오은영TV 유튜브 채널에서 공개되며, 이후 영상들은 일정에 따라 오은영TV와 CJ프레시웨이 유튜브 채널에 순차적으로 게재될 예정이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr