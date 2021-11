이디야커피, 저녁 시간 방문 고객 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피는 11월 위드코로나를 맞아 오는 28일까지 이디야카드 5000원권 증정 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.

저녁 시간 이디야커피 매장을 방문하는 고객들을 대상으로 진행하며 추첨을 통해 매주 1000명에게 증정한다.

프로모션은 오는 28일까지 전국 이디야커피 매장에 저녁 시간대인 20~24시 사이에 방문한 고객을 대상으로 진행된다. 참여 방법은 제조 음료 구매 후 이디야 멤버스 적립 시 자동 응모되며 이디야 멤버스 애플리케이션(앱)에 가입돼 있어야 경품을 지급받을 수 있다. 당첨자에게는 이벤트 참여일 기준 차주 월요일 이디야 멤버스 앱 푸쉬 알림을 통해 안내된다.

이디야커피는 이날부터 오는 18일까지 일주일간 배달 앱 쿠팡이츠를 통해 포장주문을 하는 고객들을 대상으로 3200원 할인 이벤트도 진행한다. 할인쿠폰은 이디야커피를 포장 주문하는 모든 고객들에게 제공되며 ID당 1일 1회씩 받을 수 있다.

