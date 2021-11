[클릭 e종목]크래프톤, 뉴스테이트가 온다 '흥행 기대'

[아시아경제 이선애 기자] 한국투자증권은 12일 크래프톤 크래프톤 259960 | 코스피 증권정보 현재가 540,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 484,500 2021.11.12 07:51 장시작전(20분지연) 관련기사 크래프톤, 3Q 영업이익 1953억원…전년比 16.5%↑크래프톤, 3분기 영업익 1953억...전년 동기比 16.5%↑공모주 열풍 타고 올해 새내기주 수익률도 '양호' close 의 투자의견 매수와 목표주가 58만원을 유지한다고 밝혔다. 목표주가는 2022년 예상 순이익에 주가수익비율(PER) 25배 적용한 것이다.

정호윤 한국투자증권 연구원은 "배틀그라운드 뉴스테이트의 사전예약은 5500만명을 기록했다"면서 "유사 장르의 다른 게임들 대비 그래픽 퀄리티가 높고 모바일 최적화가 잘되어있어 흥행 가능성은 충분히 높다고 판단한다"고 설명했다.

이어 "최근 언노운월드를 인수했으며 이를 통해 IP를 다양화할 수 있다는 점 또한 장기적으로 긍정적"이라며 "특히 내년 출시를 목표로 개발 중인 언노운월드의 신작이 의미 있는 IP가 될 수 있을 것으로 기대 중"이라고 덧붙였다.

크래프톤은 게임 내에 NFT(대체불가토큰) 요소를 삽입하는 것을 고려 중이지만 NFT와 결합해 게임의 재미 혹은 생태계 확장에 도움이 되는 중인지를 검토하고 있는 상황이다.

한편 3분기 매출액은 전분기대비 13.6% 증가한 5219억원, 영업이익은 12.1% 증가한 1953억원을 기록했다. PC 매출이 전분기대비 46.2% 증가한 1295억원을 달성행ㅆ다. 대규모 맵과 BM 등의 다양화로 인해 ARPU가 상승한 점이 긍정적으로 작용했다. 모바일 매출은 3805억원으로 전분기대비 7.5% 증가했다. 유저층이 견고한 가운데 모바일에 최적화된 콘텐츠들을 추가하며 매출이 증가했으며 인도 지역에서의 출시 효과도 더해졌다. 7월 출시한 배틀그라운드모바일 인도는 3분기 평균 MAU 4200만명을 기록하며 흥행에 성공했다. 전체 영업비용은 3266억원으로 전분기대비 14.5% 증가했다. 인건비와 앱스토어 수수료, 주가 상승으로 인한 주식보상비용 등이 주된 비용 증가 요인이었다.

