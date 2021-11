허성무 시장, 전국여성대회서 우수지방자치단체장상 수상

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 허성무 창원시장이 10일 한국여성단체협의회에서 주관하는 '제56회 전국여성대회'에서 우수지방자치단체장을 수상했다.

허 시장은 창원시 최초 여성 부시장 임명과 공직사회의 여성 대표성 향상, 여성 권익 향상 등 양성평등 문화 확산에 이바지한 점을 높게 평가받았다.

또한 창원다움과 다양성의 가치가 담긴 '창원형 포용 복지' 구현하고, 고독사·아동학대 제로, 여성·아동·고령·장애 4대 친화도시를 만들어가는 '2無 4親 행복 창원시'를 조성을 노력하고 있다.

이 외에도 복지 예산 1조원 시대를 열고 전국 최초로 어린이집 보육 교직원 안식 휴가제 시행, 도내 최초 병원 아동 돌봄서비스 실시, 도내 1호 어르신 여가그가 놀이터 개소, 장애인 자립기반 마련을 위한 장애인 일자리 확대 등의 폭넓은 복지 정책이 호평받았다.

허 시장은 "큰 의미가 담긴 우수지방자치단체장상을 수상하게 돼 시민들과 기쁨을 함께 나누고 싶다"며 "아이들이 맘껏 뛰놀고 여성들이 행복한 도시, 청년과 노인들이 맘껏 일할 수 있고 편안하게 쉴 수 있는 도시, 장애인이 불편하지 않은 도시 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

