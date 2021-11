[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 10일 오후 기시다 후미오 일본 총리 앞으로 제101대 총리 취임을 축하하는 서한을 보내 '한일관계 발전을 위해 함께 노력해 나가자'는 뜻을 전달했다.

청와대는 "일본의 새 내각과 소통과 협력 정신을 토대로 양국 간은 물론, 코로나19와 기후변화 대응 등 글로벌 현안에 대처하기 위해 서로 지혜를 모아 해결 노력을 계속해 나가길 기대한다"고 밝혔다.

외신에 따르면 중참 양원은 이날 오후 본회의에서 여당 등의 찬성 다수로 기시다 총재를 101대 총리로 지명했다.

