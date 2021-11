동명대 상담심리학과, 캠퍼스 상담 축제 ‘마음울림마당제’ 열어

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동명대가 10일 심리상담을 다루는 캠퍼스 축제인 제7회 ‘마음울림마당제’를 열었다.

이날 오전 9시부터 교수와의 소통 시간, 상담·청소년 관련 실무자 토크콘서트, 동아리별 부스체험 두잉(Do-ing) 행사에 재학생과 졸업생 100여명이 모여들었다.

부산시청소년활동진흥센터 이지영 청소년 지도사, 동명대 석사과정 윤주연, 인제대 대학원 주인석, 아이맘심리발달센터 공유경 선생님 등 상담·청소년 관련 전문가와 대학원생이 참여해 ‘선배 토크콘서트’도 가졌다.

동명대는 이날 14개 상담·청소년 관계기관과 산학협력 협약도 체결했다.

상담·청소년 관계기관은 재학생 현장실습 인턴쉽과 정신건강 상담, 정신건강 교육프로그램 개발을 함께 돕기로 했다.

협약기관은 ▲부산서구청소년상담복지센터(센터장 류은영), ▲연제구청소년상담복지센터(센터장 정현숙), ▲동래구청소년상담복지센터(센터장 서지율), ▲동래구청소년지원센터 꿈드림(센터장 이재희), ▲부산중구청소년상담복지센터(센터장 하태완), ▲사상구청소년상담복지센터(센터장 이조경), ▲부산동구청소년상담복지센터(센터장 김진호), ▲허그맘허그인 연제점(센터장 이애영), ▲누리발달심리상담센터(원장 김미라), ▲미리별아동청소년상담센터(원장 김태영), ▲나은심리상담센터(센터장 손은지), ▲연제구정신건강복지센터(센터장 설장우), ▲부산진구정신건강복지센터(센터장 강제욱), ▲풍덩원(대표 홍해림)이다.

최성진 상담심리학과장은 “코로나19로 지쳐있는 재학생의 학업 증진과 예비 상담자의 자질 함양, 창의적 상담전문가 양성을 위해 마련했다”고 말했다.

제7회 마음울림마당제는 동명대 대학혁신지원사업의 지원을 받아 진행됐다.

