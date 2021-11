[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)가 운영하는 인천콘텐츠코리아랩(인천CKL)은 오는 16일까지 VR(가상현실) 콘텐츠 제작을 다루는 '힙하고 핫한 콘텐츠' 수강생을 모집한다.

이번 교육은 콘텐츠 기획, 스토리보드 작성, VR 영상 제작, 전문가 멘토링을 거쳐 인천을 소재로 한 웹드라마와 단편영화 등을 제작하는 과정이다.

교육은 오는 23일부터 다음 달 10일까지 미추홀구 문화창작지대 교육실에서 온·오프라인으로 진행된다. 모집인원은 16명이다.

수료생에게는 인천CKL 시설 무료 이용, 실전 교육과정 우선 수강 등의 특전이 주어진다.

지원 신청은 인천CKL 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 이메일(inckl2021@gmail.com)로 제출하면 된다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr