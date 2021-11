10일 서울 송파구 서울놀이마당에서 열린 '사랑의 김장 나눔' 행사에서 박성수 송파구청장과 새마을부녀회원들이 김장을 담그고 있다. 송파구는 이날 담근 김장 김치 5000kg을 각 10kg씩 500세대에 전달한다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.