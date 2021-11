10일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 제20회 서울카페쇼를 찾은 시민들이 커피와 에스프레소 머신, 커피잔 등 다양한 제품 등을 살펴보고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.