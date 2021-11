공영홈쇼핑, ‘브랜드K’ 특집 방송 진행

[아시아경제 이준형 기자] 공영홈쇼핑은 11일 오후 1시40분부터 오후 3시50분까지 ‘브랜드K’ 상품을 연속으로 소개하는 ‘브랜드K 릴레이 특집 방송’을 진행한다고 밝혔다.

특집 방송은 중소벤처기업부와 중소기업유통센터가 발굴·육성하는 브랜드K 전용 플래그십 스토어 오픈에 맞춰 기획됐다. 서울 삼성동 코엑스에 위치한 브랜드K 플래그십 스토어는 소비자들이 직접 우수한 중소기업 제품을 사용해볼 수 있는 체험 공간이다.

공영홈쇼핑은 방송에서 ▲자연한알 ▲엘렌실라 커버쿠션 ▲나인테일즈 링클세럼2 등을 소개한다. 이 중 ‘자연한알’은 TV홈쇼핑에서만 300만병 이상 판매된 브랜드K의 대표 상품이다.

공영홈쇼핑은 브랜드K 플래그십 스토어 현장을 생중계하는 행사도 진행한다. 앞서 공영홈쇼핑은 2019년 브랜드K 출범 당시 태국 현지에서 TV홈쇼핑 최초로 브랜드K 런칭 생방송을 진행한 바 있다.

공영홈쇼핑 관계자는 "우수한 기술과 품질의 중소기업 제품을 널리 알릴 수 있는 이번 행사에 함께하게 돼 뜻 깊게 생각한다“면서 “브랜드K 제품들이 국가대표 명품 브랜드로 성장할 수 있도록 더 노력하겠다”고 말했다.

