아센디오, 유상증자 흥행 성공…일반 공모에 1조4600억 수요 몰려

청약 경쟁률 951대 1

'오징어게임' 이후 콘텐츠 제작사에 대한 기대감 반영

[아시아경제 임정수 기자] 종합 콘텐츠 기업 아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 75 등락률 -2.65% 거래량 608,887 전일가 2,825 2021.11.10 10:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인아센디오, 위드 코로나 수혜 ‘기대’…"제작 맡은 '강릉' 첫 개봉"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 가 307억원 규모의 주주배정 후 일반공모 방식의 유상증자를 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.

아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 75 등락률 -2.65% 거래량 608,887 전일가 2,825 2021.11.10 10:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인아센디오, 위드 코로나 수혜 ‘기대’…"제작 맡은 '강릉' 첫 개봉"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 는 지난 8~9일 진행한 유상증자 일반 공모에서 951.1:1의 청약 경쟁률을 기록했다. 지난 3~4일 진행된 구주주 대상 청약에서는 95%의 청약률을 보이면서, 실권주 84만7953주에 대한 일반 공모를 진행해 약 1조4600억원의 매수 주문을 끌어모은 것이다.

이에 따라 아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 75 등락률 -2.65% 거래량 608,887 전일가 2,825 2021.11.10 10:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인아센디오, 위드 코로나 수혜 ‘기대’…"제작 맡은 '강릉' 첫 개봉"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 는 목표액인 307억원의 자금을 성공적으로 확보하게 됐다. 총 청약 주식 수는 1700만 주이며, 신주는 1주당 1810원에 발행된다. 납입일은 오는 11일이며, 조달된 자금은 운영자금 및 시설투자에 사용한다.

아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 75 등락률 -2.65% 거래량 608,887 전일가 2,825 2021.11.10 10:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인아센디오, 위드 코로나 수혜 ‘기대’…"제작 맡은 '강릉' 첫 개봉"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 는 유증 성공에 대해 콘텐츠 사업에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이했다. 올 상반기 경영 정상화 이후 사업 포트폴리오 재편을 통해 공격적인 행보를 보이는 가운데 최근 위드 코로나로 국내 콘텐츠 기업에 대한 관심이 지속해서 증가했다는 분석이다.

아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 75 등락률 -2.65% 거래량 608,887 전일가 2,825 2021.11.10 10:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인아센디오, 위드 코로나 수혜 ‘기대’…"제작 맡은 '강릉' 첫 개봉"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 에 따르면 현재 회사는 영화 ‘더킬러’, ‘늑대사냥’, ‘유체이탈자’, ‘하이브’ 등에 대한 제작 및 투자 진행을 원활하게 진행하고 있다. 또 제작을 맡은 영화 ‘강릉’ 역시 개봉을 눈앞에 둔 상태다.

아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 75 등락률 -2.65% 거래량 608,887 전일가 2,825 2021.11.10 10:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인아센디오, 위드 코로나 수혜 ‘기대’…"제작 맡은 '강릉' 첫 개봉"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 는 최근 성장하는 콘텐츠 시장 공략을 위해 리얼타임 콘텐츠 솔루션 기업 자이언트스텝과의 업무협약(MOU)을 맺었다. 아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 75 등락률 -2.65% 거래량 608,887 전일가 2,825 2021.11.10 10:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인아센디오, 위드 코로나 수혜 ‘기대’…"제작 맡은 '강릉' 첫 개봉"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 가 보유한 콘텐츠 기획력과 자이언트스텝의 리얼타임 콘텐츠 기술을 바탕으로 다양한 메타버스 콘텐츠를 제공할 방침이다.

향후 사업 역량 확대를 위해 메타버스 콘텐츠 제작 및 스튜디오 타운 건립, 지식산업센터 개발사업 등의 신사업도 추진 중이다.

아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,750 전일대비 75 등락률 -2.65% 거래량 608,887 전일가 2,825 2021.11.10 10:45 장중(20분지연) 관련기사 코스피 혼조세로 마감.. 순매도로 돌아선 외인아센디오, 위드 코로나 수혜 ‘기대’…"제작 맡은 '강릉' 첫 개봉"[e공시 눈에 띄네] 코스피-2일 close 관계자는 "회사의 성장 가능성을 믿고 유상 증자에 참여해 주신 주주 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 차별화된 콘텐츠 제작과 신사업 강화로 주주가치 증대에 최선을 노력을 다하겠다"고 말했다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr