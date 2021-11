"롯데호텔서도 펫캉스" 반려견 위한 패키지 신규 출시

프리미엄 펫브랜드 '프랑소와펫'과 맞손

"펫프렌들리 객실·서비스로 펫캉스 명소 거듭날 것"

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 10일 프리미엄 펫 브랜드 '프랑소와펫'과 협업해 반려견과 간편하게 이용할 수 있는 펫캉스 패키지를 선보인다고 밝혔다.

신규 패키지는 시그니엘 부산·롯데호텔 서울·롯데호텔 제주 등 세 곳에서 예약 가능하다. 객실에서 즐길 수 있는 인룸다이닝 2인 조식과 프랑소와펫의 웰컴펫 기프트(산책가방, 장난감, 풉백), 상품권(호텔별 금액 상이)이 공통으로 제공된다.

시그니엘 부산은 미포항을 조망하는 디럭스 스위트 객실을 이용할 수 있다. 핸드메이드 보울, 쿠션, 타월, 담요, 배변패드 및 배변판 등 반려견 용품은 물론 에어샤워, 드라이룸 등 휴대가 어려운 물품을 무료로 대여하는 펫 프렌들리 서비스도 선보일 예정이다. 사전 예약 시 반려견 이름으로 장식한 펫 전용 케이크도 제공된다.

롯데호텔 서울은 펫 콘셉트룸으로 꾸민 메인타워 디럭스룸에서 투숙이 가능하다. 클라우드 쿠션과 핸드메이드 보울, 펫 계단이 객실 내에 구비됐다. 인공지능 펫 로봇도 제공돼 반려견의 활동량을 늘려준다. 반려견 이동장이나 유모차도 대여 가능하다.

롯데호텔 제주는 호텔동과 분리된 풀빌라 스위트를 즐기는 프라이빗 콘셉트의 패키지를 준비했다. 반려견과 즐길 수 있는 인피니티 풀이 장점이다. 반려견 전용 유모차, 배변패드, 탈취제, 타월 등은 물론 빠른 건조를 위한 페페 펫드라이룸도 객실에 구비했다. 클럽 샌드위치와 오렌지 주스로 구성된 델리카한스의 피크닉 박스(사전 예약 필수)가 투숙 기간 중 1회 제공된다. 패키지 이용 고객에게는 별도의 익스프레스 체크인이 제공돼 빠른 체크인이 가능하다.

펫캉스 패키지는 내년 2월28일까지 투숙이 가능하다. 요금은 반려견 1마리 기준(세금 및 봉사료 별도)으로 추가 시 요금이 더해진다.

롯데호텔 마케팅 관계자는 "반려동물과 함께 휴가를 떠나고픈 이들의 요구를 충족시켜줄 패키지"라며 "반려견을 위한 시설과 서비스로 펫팸족들의 호캉스를 세심하게 도울 것"이라고 말했다.

