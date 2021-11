[클릭 e종목]가파른 보복 소비 확인한 강원랜드·파라다이스·GKL

[아시아경제 이선애 기자] 하나금융투자가 10일 호텔이 있는 카지노업체의 비중확대를 제시했다.

마카오 카지노 인덱스 주가는 연초 이후 42% 하락했으며, 2022년 GGR 가이던스도 2019년의 44% 수준으로 어려운 영업환경이 예상된다. 상호간의 국경 완화도 빨라야 2분기가 될 것으로 보인다. 다만 강원랜드와 파라다이스의 호텔 부문 실적에서 상당한 보복 소비가 확인된다. VIP 카지노 매출 역시 외국인들이 즐길 수 있는 여건만 된다면 예상보다 훨씬 더 높은 수요를 확인할 가능성이 높다. 여전히 규제가 완화된 강원랜드를 가장 선호하지만 외국인 카지노 기업들의 매수 시점도 다가오고 있다.

강원랜드, 파라다이스, GKL의 3분기 영업이익은 각각 243억원(흑자전환), 48억원(흑자전환), -315억원(적자지속)으로 집계됐다. 파라다이스는상회, GKL은 부합, 강원랜드는 하회했다. 8월 델타 변이 확산으로 사회적 거리두기 단계가 상향 되었음에도 강원랜드의 단계적 이익 회복과 다시 보기 쉽지 않을 파라다이스 씨티의 ADR 44만원은 상당한 보복 소비가 이뤄지고 있음을 보여주고 있다. 11월부터 위드코로나 시행으로 강원랜드와 GKL의 카지노 영업환경 개선, 호텔의 OCC 상향 등이 이뤄지면서 실적과 센티먼트 측면에서도 점진적인 개선이 예상된다.

마카오 정부는 2022년에도 코로나 영향이 지속되면서 예상 GGR을 약 19조원으로 발표했는데, 이는 2019년 수준의 44%에 불과하다. 10월 GGR도 약 0.6조원으로 9월 대비 26% 감소하였는데 10월 초 코로나 확진자가 급증하면서 입국이 제한되었기 때문이다. 이기훈 하나금융투자 연구원은 "내년 초 베이징올림픽 개최를 앞두고 있어 광범위한 입국 완화까지는 최소 1분기 이후가 될 것으로 예상된다"면서 "마카오 주가는 연초 이후 42% 하락한 상태로, 내년 2분기 이후 주가가 반전된다면 한국 카지노 주가에도 상당히 긍정적으로 작용할 것"이라고 말했다.

