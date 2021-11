[아시아경제 김민영 기자] 9일 유럽증시는 보합권에서 장을 출발했다.

한국시간 기준 오후 5시 32분 현재 런던 FTSE100 지수는 0.02% 상승한 7,301.50을, 독일 DAX 지수는 0.10% 오른 16,062.28을 각각 나타냈다.

이탈리아 FTSE MIB 지수는 0.12% 내린 27,676.78을, 프랑스 CAC40지수는 0.16% 하락한 7,036.10을 기록했다.

유로스톡스 50지수는 4,351.17로 0.03% 하락했다.

