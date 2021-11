오후 6시까지 전국 1837명 확진…전날보다 519명↑

주중 검사건수 늘자 전날보다 확진자 급증

전주 대비 오후 6시 확진자 26명 적어

[아시아경제 한진주 기자] 단계적 일상회복에 접어들었지만 코로나19 4차 대유행이 지속되면서 9일 오후 6시 기준 코로나19 확진자 수는 1837명으로 집계됐다.

이날 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 6시까지 부산을 제외한 전국 코로나19 신규 확진자는 총 1837명으로 전날 같은 시간(1318명)보다 519명 많다.

주중으로 접어들면서 검사 건수가 평일 수준을 회복하자 확진자가 전날 대비 대폭 늘어난 것이다. 1주일 전인 2일에는 16개 시도에서 총 1863명의 확진자가 나왔다.

9일 오후 6시 확진자는 수도권 1537명, 비수도권이 300명이다.

16개 시도별로는 서울 790명, 경기 602명, 인천 145명, 경남·충남 각 53명, 경북 35명, 대구 31명, 충북 30명, 전북·강원 각 22명, 광주 17명, 대전 16명, 제주 11명, 전남 6명, 울산 4명 등이다. 세종에서는 확진자가 나오지 않았다.

자정 기준으로 확진자 수는 더 늘어날 것으로 보인다. 전날에는 오후 6시 집계보다 397명 늘어 최종 1715명으로 마감됐다.

최근 1주일 간 일별 신규 확진자는 2667명→2482명→2343명→2247명→2224명→1758명이다. 일주일 간 하루 평균 확진자는 2205명, 지역발생 확진자는 2182명이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr