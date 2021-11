창원 대표 독립운동가 '주기철 목사' 기념관, 국가보훈처 현충시설 지정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 항일 독립운동가 주기철 목사를 기리는 '주기철 목사 기념관'이 지난 1일 국가보훈처 현충시설로 지정됐다고 9일 밝혔다.

국가보훈처 현충시설은 국가유공자의 공훈과 희생정신을 기리기 위한 건축물·조형물·사적지 중 국민의 애국심을 기르는 데 상당한 가치가 있다고 인정되는 시설이다.

기념관은 일제강점기 신사참배를 거부하고 항일운동을 펼치다 옥중에서 순국하신 주기철 목사(1897~1944)를 기리기 위해 지난 2015년 3월 그의 고향인 웅천 지역(진해구 웅천동로 174)에 마련됐다.

1층에는 전시시설과 영상실, 2층에는 전시실과 자료실 등을 갖췄으며, 주 목사의 생애 소개를 비롯해 몸담았던 교회에서 보관하던 유품 100여점, 순국하기 전 입었던 한복, 생전 사진 등이 전시돼 있다.

시는 기념관에 현충시설임을 알리는 안내판을 설치하는 한편 시설을 주기적으로 점검·보강하는 등 활성화에 최선을 다할 계획이다.

안익태 시 관광과장은 "일본의 신사참배에 항거한 주 목사님은 건국훈장 독립장을 추서 받은 우리 지역 대표 독립운동가 중 한 분인데, 이제라도 이분을 기리는 시설이 국가 현충시설로 지정돼 다행스럽다"며 "목사님의 숭고한 정신에 누가 되지 않도록 기념 시설 관리·홍보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr